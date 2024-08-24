“展示中國傳統文化和藝術魅力”

在英國愛丁堡街頭，路人跟隨中國舞蹈演員跳起敦煌舞。（人民日報） 中評社北京8月24日電／據人民日報海外版報導，一年一度的愛丁堡藝術節正在英國蘇格蘭首府愛丁堡市中心舉行。來自幾十個國家和地區的眾多藝術團體帶來了各具特色的表演。中國藝術院團呈現了多部精彩作品，北方昆曲劇《白蛇傳》、傳統木偶劇《千里走單騎》、雙語中國傳統文化音樂劇《李白》、改編自魯迅同名短篇小說的話劇《鑄劍》等節目突出傳統文化，創新表現手法，獲得廣泛好評。



8月12日，北方昆曲劇院經典劇目《白蛇傳》在藝術節上首次亮相，現場座無虛席。輕撫衣衫，邁步向前，演員身體輕輕起伏，無形的小船搖晃起來，舞台化為煙雨蒙蒙的水面，劇場觀眾仿佛來到西湖之畔。“獨到的藝術形式生動展示了人性之美，太震撼了。”一名英國昆曲愛好者說。北方昆曲劇院院長楊鳳一對記者說：“昆曲有600多年的歷史。《白蛇傳》通俗易懂，觀眾容易跟著演員一起進入劇情。希望演出能讓外國友人更近距離瞭解中國傳統藝術，愛上昆曲。”



昆曲在2001年被聯合國教科文組織列為“人類口述和非物質遺產代表作”。據愛丁堡藝術節主辦方介紹，《白蛇傳》是愛丁堡“重新發現昆曲國際藝術節”的開幕劇目，昆曲課堂、“昆曲與風笛”快閃活動、全球青年昆曲連線等活動也在藝術節期間紛紛展開。



在愛丁堡藝術節第四屆中國文化嘉年華上，北京電視台五洲樂海少兒藝術團帶來了國風音樂劇《詩國少年》。孩子們用一首首詩、一段段故事，演繹了流傳千年的唐代文人風骨，博得現場觀眾陣陣掌聲。觀眾比阿特麗斯說：“我十分熱愛中國詩詞，第一次欣賞到中國的孩子們演繹唐代詩人的故事，演出太精彩了。”《詩國少年》總導演伍洲彤對記者表示，希望通過參加愛丁堡藝術節，讓更多海外觀眾瞭解中國璀璨的傳統文化。



優美的舞姿，翩翩的衣袂，伴隨東方特色的音樂，舞者宛如從壁畫中走出……嘉年華上，中英兩國演員還共同獻上了一場敦煌舞《神秘和諧》。節目排練老師左晚婷告訴記者，這支舞蹈以敦煌壁畫為原型，融合了中國傳統長綢技法，能讓更多觀眾領略敦煌藝術的獨特魅力。



特地前來出席活動的愛丁堡市前市長唐納德·威爾遜對記者表示：“中國藝術團體的演出，豐富了愛丁堡藝術節的文化多樣性，充分展示中國傳統文化和藝術魅力，促進文明交流互鑒。”