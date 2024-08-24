“愛國愛港愛社區”　吉祥物標誌設計賽揭盅

“愛國愛港愛社區”吉祥物創作及標誌設計比賽昨日舉行頒獎典禮，一眾工作小組委員和得獎者在典禮上合照。（圖源：大公報） 中評社北京8月24日電／據大公報報導，由“憲法和基本法推廣督導委員會”轄下“愛國主義教育工作小組”（工作小組）主辦的“愛國愛港愛社區”吉祥物創作及標誌設計比賽已經結束，並於昨日公布比賽結果。比賽於5月30日至7月15日期間舉行，分為吉祥物創作及標誌設計兩個類別，各設小學組、中學組和大專組，另設“最積極參與學校獎”。工作小組成員和專業設計師擔任評審。



工作小組組長李慧琼昨日主持頒獎典禮，傳媒宣傳分組委員李鑾輝、鄺美雲和李子樹；本地社區分組委員蔡德昇；及政府新聞處處長廖李可期亦有出席，感謝同學們的支持和參與。



李慧琼讚揚參賽者提交了風格多樣、別出心裁、饒富創意的作品，充分表達“愛國愛港愛社區”的情懷。她充分相信參賽學生在創作過程中對愛國愛港愛社區情懷有更深體會，增強對國家的歸屬感和國民身份認同。



吉祥物創作及標誌設計比賽以“愛國愛港愛社區”為主題，旨在增強青年的愛國意識和情懷，弘揚以愛國愛港為核心、與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。比賽由香港大公文匯傳媒集團承辦，所有得獎者獲贈證書，冠、亞、季軍更獲得香港故宮文化博物館年票。