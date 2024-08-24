﻿委內瑞拉最高法院確認馬杜羅勝選

中評社北京8月24日電／據大公報消息，據路透社、新華社報導：委內瑞拉最高法院22日表示，經審核從委國家選舉委員會收到的材料，確認現任總統馬杜羅在7月28日舉行的總統選舉中勝出。



委內瑞拉最高法院院長羅德里格斯表示，最高法院已經審查了選舉當局的材料，並無異議，確定馬杜羅勝選並連任該國總統。羅德里格斯還補充說，法院裁決的結果將與司法部長共用，因此可以將其納入對網絡上公布虛假選舉結果的刑事調查中。委內瑞拉反對派候選人岡薩雷斯和反對派領導人瑪麗亞因涉嫌包括煽動軍方成員犯罪而受到調查。



委內瑞拉外長希爾表示，針對國內外對大選結果的質疑，最高法院選舉庭的裁決已“蓋棺論定”，希望其他國家不要干涉委內瑞拉內政。



委內瑞拉7月28日舉行總統選舉，國家選舉委員會次日凌晨宣布，馬杜羅以52%的得票率勝選。反對派質疑選舉結果，其支持者走上街頭抗議。阿根廷、巴拿馬、烏拉圭等9個拉美國家外長發表聯合公報，呼籲允許所有候選人代表覆核計票，以保證大選結果尊重人民意志。



馬杜羅於7月31日向最高法院選舉庭提出“保護訴訟”，要求其對選舉結果進行核查。8月1日，最高法院宣布開始對選舉展開司法調查，其間傳喚了參加選舉的10名候選人，並要求他們交出依法有權獲得的投票機器計票副本，但岡薩雷斯並未出席。羅德里格斯表示，反對派未能交出計票副本，以及岡薩雷斯不露面是“公然的不尊重”，必將因此受到制裁。