中評社北京8月24日電／據大公報消息，為期四天的美國民主黨代表大會昨日落幕，大會的壓軸戲是哈里斯以總統候選人的身份發表了37分鐘的演講。她登台時收穫了現場與會者長達兩分鐘的歡呼，哈里斯以慣有的、抑制不住的大笑作為回應。



特朗普第一時間在“真相社交”平台上指責哈里斯從“騙子拜登”手裡竊取了提名，“她的演講更不會降低雜貨店和加油站的價格”，直戳民主黨的軟肋。



此前，特朗普攻擊哈里斯“只知道傻笑”，“笨得像塊石頭”。但哈里斯在短短的一個月內搞定民主黨，並在代表大會上成功“加冕”，看來特朗普是低估了她的能量。特朗普現在肯定是笑不起來了，而哈里斯能笑到最後嗎？



自7月21日拜登宣布退選並公開支持哈里斯接棒以來，哈里斯迅速整合了自己的競選團隊。為了保證競選的連貫性和穩定性，她對原有人馬只作了微調。一是任命自己的妹夫、前司法部助理部長韋斯特作為競選顧問；二是將原奧巴馬競選團隊的幾位幹將納入自己的麾下，並邀請網紅入駐芝加哥代表大會，充分發揮新媒體的傳播作用。



拜登的退選挽救了民主黨代表大會，讓民主黨支持者在絕望中燃起了希望，甚至完全改變了芝加哥代表大會的氛圍，將會場變成了“歡樂的海洋”。大會期間，與會者紛紛感謝拜登的“主動”讓賢，此言不虛。民主黨代表大會沒有出現大的紕漏，說明哈里斯經受住了這一次政治考驗。此前許多媒體把民主黨代表大會與1968年的大會進行類比。1968年是美國政治極為動蕩的一年，民主黨總統候選人、參議員羅伯特.肯尼迪遇刺身亡，民主黨不得不推出時任副總統漢弗萊倉促出戰，而當年的全國代表大會也是在芝加哥舉行，反對越南戰爭和民權運動風起雲湧，讓芝加哥成了警民衝突的戰場，大規模的騷亂讓民主黨心有餘悸。



歷史不會簡單重復，但會有相似的韵腳。這一次代表大會的時代背景是，越南戰爭變成了巴以衝突，哈里斯成為繼漢弗萊之後沒有通過黨內初選直接“加冕”的總統候選人。此外，7月13日對特朗普的刺殺行動，讓芝加哥大會籠罩在恐怖的陰影之中。但這一次最糟糕的情況並沒有出現，讓民主黨如釋重負。親巴勒斯坦的黨代表最終也沒有撈到大會發言的機會，有效排除了黨內雜音，說明哈里斯的政治手腕還是有不為人知的一面。

