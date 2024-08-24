﻿亞利桑那男子威脅暗殺特朗普被捕

中評社北京8月24日電／據大公報消息，據CNN報導：美國亞利桑那州科奇斯縣警方22日表示，一名男子涉嫌在社交媒體上威脅暗殺共和黨總統候選人、前總統特朗普，已被拘捕。特朗普當天在靠近美墨邊境的科奇斯縣造勢。一名記者稱，特朗普以“不安全”為由突然結束採訪。



科奇斯縣警方稱，66歲男子西夫魯德過去幾周多次在社媒發帖，威脅要殺死特朗普。



22日下午，他在科奇斯縣被拘捕。他身上還有幾項未執行的逮捕令，涉及酒後駕車、肇事逃逸、未依法登記為性犯罪者等罪名。



特朗普22日在科奇斯縣造勢。一名知情人士披露，特朗普抵達之前，執法部門向他的團隊通報了正在搜捕西夫魯德的情況。在當天的新聞發布會上，一名記者告訴特朗普：“這個縣正在開展搜捕行動，目標是一個對你發出死亡威脅的男子。你來這裡時是怎麼想的？”特朗普回答說：“我聽說很危險，但我也有工作要做……謝謝你告訴我。那我們現在就離開這裡吧。”現場傳出一陣笑聲。美媒NewsNation的記者稱，當天採訪特朗普時，安保人員提醒他們繼續待在原地並不安全，隨後特朗普突然結束採訪。



特朗普上月在賓夕法尼亞州參加戶外競選集會時遭槍擊，右耳受傷。此後，特勤局加強安保措施。21日，特朗普在北卡羅來納州舉行遇刺後首場戶外競選活動，站在防彈玻璃後發表演講。