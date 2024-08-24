聯合國機構呼籲在加沙停火7天

中評社北京8月24日電／據新華社消息，聯合國秘書長發言人迪雅裡克23日說，聯合國機構呼籲在加沙地帶暫時停火7天，以便給當地兒童接種脊髓灰質炎（脊灰）疫苗。



迪雅裡克在當天舉行的例行記者會上說，考慮到脊灰病毒在加沙地帶及其周邊地區傳播的風險，世界衛生組織、聯合國兒童基金會和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）等機構正在準備為加沙地帶10歲以下兒童接種脊灰疫苗。世界衛生組織正在發放脊灰疫苗，近東救濟工程處的醫療隊將負責領導接種活動。



迪雅裡克說，沒有人道主義停火，進行接種將極為困難。聯合國機構呼籲衝突各方在加沙地帶實施人道主義停火7天，以便為當地兒童接種脊灰疫苗。



世衛組織22日證實，加沙地帶一名未接種脊灰疫苗的嬰兒確診感染脊灰病毒，這是加沙地帶近25年來首例。聯合國秘書長古特雷斯日前表示，脊灰病毒已在加沙地帶傳播，兒童面臨危險，聯合國已準備在加沙地帶為64萬多名10歲以下兒童接種脊灰疫苗，世衛組織已批准發放160萬劑脊灰疫苗。



脊髓灰質炎俗稱小兒麻痹症，是脊灰病毒引起的急性傳染病，主要影響5歲以下兒童，病情嚴重時可能癱瘓或死亡。該病尚無治愈方法，接種疫苗是預防該病最經濟有效的方法。