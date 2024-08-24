這是錯誤的決定——歐盟對華電車反補貼終裁

中評社北京8月24日電／據新華社消息，歐盟委員會20日進行了對華電動汽車反補貼調查終裁披露。針對歐委會頑固堅持對進口自中國的電動汽車加征關稅，歐洲各界持續發出反對聲音，認為此舉不僅損害歐盟消費者利益，還阻礙歐盟自身綠色轉型和歐中經貿合作。



中歐汽車產業合作始於40年前，德國大眾率先與中國企業建立合資公司。40年來，歐中汽車產業合作取得豐碩成果。在荷蘭埃因霍溫理工大學教授馬爾滕·施泰因布赫看來，中國是歐洲汽車品牌極其重要的銷售市場，寶馬、梅賽德斯－奔馳和大眾等歐洲車企都在中國設有工廠，並將大量產品返銷至歐洲等地，加征關稅同樣會損害這些歐洲企業的利益。



捷克汽車工業協會在一份聲明中說，加征關稅背離了時代潮流，“過去幾十年，正是貿易壁壘的消除推動了國際貿易的擴展和繁榮，尤其是以強勁出口為基礎的汽車行業”。聲明指出，僅僅依靠加征關稅無法解決歐洲汽車業面臨的問題。歐盟應制定相關產業戰略，改善整體營商環境，促進汽車行業創新，提升市場競爭力。



業內人士表示，歐盟的單邊措施絕非解決方案，將傷害歐洲車企和消費者。在愛沙尼亞，聯合汽車等汽車經銷商普遍認為，歐盟的這一決定不會對汽車銷售產生積極影響，只會導致電動汽車價格上漲，危害歐洲消費者的利益。



“歐盟此舉是錯誤的決定。”德國聯邦經濟發展和對外貿易協會主席米夏埃爾·舒曼接受新華社記者採訪時說，協會堅決反對歐盟的相關決定。他說，中國已成為電動交通領域的創新驅動力量，在全球交通行業綠色低碳轉型中發揮著重要作用。中國電動汽車供應商不僅讓電動汽車獲得更多消費者認可，還助力德國電動汽車市場發展。歐盟的做法阻礙互利合作，不利於綠色低碳轉型。



德國基爾全球化中心主任、基爾世界經濟研究所教授霍爾格·格爾克在書面採訪中告訴記者，對進口自中國的電動汽車加征關稅傳遞了完全錯誤的信號，不僅會帶來電動汽車價格進一步上漲，還將威脅歐盟溫室氣體減排目標的達成及歐洲汽車產業轉型。

