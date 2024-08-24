報告：中非投資合作助力非洲工業化

中評社北京8月24日電／據新華社消息，《中國企業投資非洲報告（2024）——中非投資合作助力非洲工業化》8月23日在北京發布。報告指出，中國對非經貿合作的深入發展和多元化趨勢，促進非洲經濟增長，推動非洲的工業化進程。



報告梳理非洲工業化發展現狀、訴求、優勢、機遇與挑戰，探討中非政策框架和現有合作模式對非洲工業化的影響，闡明中國企業在非洲經濟發展轉型中的作用，指出中非投資合作的未來潛力。



報告顯示，中非產業結構、資源市場均具有深層次的互補性。中國的優勢產業發展經驗能夠滿足非洲國家對於工業化發展和產業結構升級的迫切需求，幫助非洲國家培育自主生產能力，進而促進中非在全球產業鏈中的深度融合與協同升級。



當日舉行的報告發布會上，外交部非洲司大使雷克中表示，近年來，在共建“一帶一路”倡議和中非合作論壇機制的引領和推動下，中國企業在非洲多國建立建材、家電、汽車製造產銷網絡。智慧城市管理系統、可再生能源等科技賦能和綠色環保項目日益增多。這些務實合作舉措和成果充分體現了真實親誠的理念和互利共贏的鮮明底色，為推動中非關係高質量發展打下了堅實的基礎。



非洲駐華使團長、喀麥隆駐華大使馬丁·姆巴納表示，非中之間的合作十分密集且形式豐富、多方參與，是互利共贏的合作。這樣的合作讓兩個大陸更好地相融，雙方共建未來、共享繁榮。

