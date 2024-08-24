烏方承認擊沉俄渡輪　俄稱將嚴厲懲罰

中評社北京8月24日電／據新華社消息，俄羅斯駐美國大使安東諾夫23日向媒體表示，俄總統普京已決定對烏克蘭武裝力量襲擊庫爾斯克州作出回應，烏方將受到嚴厲懲罰。烏克蘭媒體23日援引烏海軍發言人的聲明說，烏海軍承認襲擊了俄羅斯一艘渡輪。



塔斯社23日援引俄緊急情況部的消息報導稱，烏武裝部隊22日襲擊了停靠在克拉斯諾達爾邊疆區“高加索”港一艘載有30個油罐的渡輪。渡輪遭襲後沉沒並引發火災。



烏克蘭媒體23日援引烏海軍發言人德米特裡·普列堅丘克的聲明說，烏海軍承認襲擊了俄克拉斯諾達爾邊疆區“高加索”港的渡輪。該渡輪為俄方運輸燃油和武器等，是烏方合法目標。普列堅丘克並未說明實施襲擊的具體方式。



塔斯社23日援引俄執法部門的消息報導稱，烏方曾試圖在凌晨用無人機襲擊庫爾斯克核電站，無人機在核電站附近上空被擊落。



俄國防部23日公布的數據顯示，過去一天，烏軍在庫爾斯克州損失約400人和17輛裝甲車輛。自8月6日攻入庫爾斯克州以來，烏軍已累計損失超過5137人和69輛坦克。



俄國防部還表示，俄防空部隊前一夜在別爾哥羅德州上空擊落4架烏方無人機，在庫爾斯克州上空摧毀3架。



烏空軍23日在社交媒體通報稱，22日夜間至23日凌晨，俄軍對烏發射了2枚導彈和16架無人機。烏防空部隊擊落了14架俄軍無人機，另有2架無人機失去定位後墜落。