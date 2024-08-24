“咸海區域生態環境綜合科學考察”啟動

中評社北京8月24日電／據新華社消息，“咸海區域生態環境綜合科學考察”啟動儀式23日在烏茲別克斯坦首都塔什干舉行。此次考察旨在推動解決咸海生態危機，共同推進咸海區域綠色創新合作。



烏茲別克斯坦生態、環境保護和氣候變化部部長阿布杜哈基莫夫在啟動儀式上表示，烏方對中國政府始終大力支持兩國科學合作表示感謝。此次考察不僅具有重要科學意義，而且將對咸海區域未來發展以及當地民眾生活發揮重要作用。



中國駐烏茲別克斯坦大使於駿致辭表示，咸海地區生態保護和修復工作是中烏兩國、中國和中亞務實合作的重要內容，多次寫入雙多邊文件，成為元首層面共識。此次聯合科學考察活動將為咸海綜合治理奠定堅實的科研基礎。



中國科學院新疆生態與地理研究所所長張元明表示，此次由中方科學家牽頭組織的考察，將通過對幹涸湖盆生物多樣性、土壤、水文、地形地貌等實地考察，研究咸海幹涸生態退化機理，提出“咸海生態修復和綠色發展方案與路線圖”。



烏茲別克斯坦科學院副院長圖爾迪庫洛娃表示，學習中方在大規模環境治理和修復工作方面的經驗，對於烏方來說非常重要。



據悉，此次考察將於8月24日至9月5日進行，由中科院新疆生態與地理研究所發起並聯合烏茲別克斯坦和俄羅斯等國科學家共同開展。2013年以來，該研究所先後在咸海流域開展了農業高效節水、耐鹽植物選育及推廣等綠色創新技術的試驗示範，初步建設了覆蓋全流域的生態環境監測網絡。