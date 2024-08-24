韓國調查組公布華城電池廠火災調查結果

6月24日，中國駐韓國大使邢海明（右一）在韓國京畿道發生火災的華城電池工廠瞭解事故經過。（圖源：新華社） 中評社北京8月24日電／據新華社報導，韓國警方、雇傭勞動部組成的“華城電池廠火災”事故調查組23日公布的調查結果顯示，該電池廠一直採用調包等方式通過質量檢查，生產過程粗制濫造，最終導致不良電池產品起火並造成重大人員傷亡。



韓國京畿道南部警察廳與雇傭勞動部京畿支廳當天召開聯合新聞發布會。根據警方在發布會上公布的調查結果，發生火災事故的電池廠從2021年向軍方提供電池產品時起，便單獨製造用於質量檢測的電池，並調包檢測用樣品，偽造數據，以欺瞞方式通過韓國國防技術質量院的檢測。



通過這一手段，從2021年12月至今年2月，該電池廠共向軍隊供應了價值47億韓元（1美元約合1337韓元）的電池產品。直到今年4月，電池廠才在供貨質檢中，首次被判定未達到國防標準。之後，電池廠為保證交貨量超負荷生產，同時在生產過程中使用未經充分培訓的工人，導致產品不良率大幅上升，不良產品最終起火並引發火災事故。



韓國警方已針對電池廠負責人等展開調查，水原市地方檢察廳23日對電池廠負責人等申請拘捕令。



6月24日，韓國京畿道華城市一座電池製造工廠發生火災，造成23人遇難，其中包括17名中國公民。