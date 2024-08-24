中印尼雙邊合作聯委會機制第五次會議舉行

中評社北京8月24日電／據新華社消息，8月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同印尼外長蕾特諾在京共同主持中印尼雙邊合作聯委會機制第五次會議。



王毅說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同印尼友好關係，願攜手落實好兩國元首重要共識，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署，將為中印尼合作和地區發展帶來新機遇。雙方要堅持做好“四個持續”。一是持續深化高層交往，加強戰略溝通，籌備好明年兩國建交75周年慶祝活動。二是持續鞏固戰略互信，堅定支持彼此維護核心利益。用好“2＋2”對話合作，推進中印尼命運共同體建設。三是持續拓展互利合作，深化發展戰略對接，以共建“一帶一路”引領務實合作提質升級。四是持續增進相知相親，提升人員便利化水平，鼓勵雙方青年、智庫和媒體交流。明年是萬隆會議召開70周年，中方願同印尼共同弘揚和平共處五項原則與萬隆會議十項原則精神，共同奏響“全球南方”聯合自強的時代強音。



蕾特諾表示，中國已成為印尼最重要的戰略夥伴之一。印尼高度評價同中方建立的牢固互信和深厚友誼，將以兩國建交75周年為契機，同中方密切多邊協作，踐行多邊主義，加強南南合作。