美國將向烏克蘭提供新一批軍援

中評社北京8月24日電／據新華社消息，美國多名官員22日透露，美國政府計劃向烏克蘭提供約1.25億美元的新一批軍事援助，並將動用“總統提用權”從國防部庫存直接調取武器裝備給烏方，以縮短交付時間。



多名不願公開姓名的美國政府官員告訴美聯社記者，新一批對烏軍援裝備將包括防空導彈、高機動性火箭炮系統（海馬斯）彈藥、“標槍”反坦克導彈和大量反裝甲導彈、反無人機和反電子戰系統和設備、155毫米和105毫米口徑火炮彈藥、軍車等。



上述官員透露，美國最早可能於烏克蘭獨立日前一天、即23日正式宣布最新一批軍援。



烏克蘭軍隊本月初對俄羅斯庫爾斯克州發起大規模進攻，俄烏雙方在庫爾斯克和其他戰線的交火眼下未見緩和跡象。



烏總統弗拉基米爾·澤連斯基21日晚在社交媒體發文說，烏軍在庫爾斯克的戰鬥仍在繼續，烏方已控制部分區域。他呼籲盟友兌現向烏方供應武器彈藥的承諾。



美國國防部發言人薩布麗娜·辛格22日說，美方仍在與烏方商議，以確定如何使烏軍在庫爾斯克的行動按照烏方“戰略目標”推進。



烏克蘭危機2022年2月全面升級後，美國等北大西洋公約組織成員國向烏方提供大量軍援。據美聯社統計，加上最新一批軍援，美國對烏軍援總額將超過557億美元，且援烏武器的先進程度、射程和破壞力逐步提升，對烏方使用美制武器的限制也一再放寬。美國官員5月底證實，總統約瑟夫·拜登“有條件同意”烏克蘭使用美制武器打擊俄羅斯境內目標。

