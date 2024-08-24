西尼羅病毒在以色列、美國等數國引發疫情

中評社北京8月24日電／據新華社消息，西尼羅病毒近日在以色列、美國、西班牙等國家引發疫情，其中以色列情況相對嚴重，至少62人因感染該病毒死亡。感染西尼羅病毒會讓人身體不適，多數人可自愈，但嚴重者可能死亡，目前尚無針對這一病毒的特效療法。



以色列數十人死亡



以色列媒體《猶太新聞辛迪加》援引以色列衛生部19日發布的聲明報導，西尼羅病毒今夏在以色列多地傳播，過去3個月來共導致858人感染，其中至少62人死亡。包括大特拉維夫地區在內的以色列中部區域由於氣候潮濕，易滋生蚊蟲，當地民眾染病風險尤高。



報導說，以色列每年6月至11月蚊蟲滋生季節都會出現西尼羅病毒感染病例，但該病毒導致大規模人群感染尚屬罕見。以政府提示衛生部門加快消滅蚊蟲，對西尼羅病毒傳播蔓延情況加強監控。



西尼羅病毒通常通過蚊蟲叮咬傳播，感染這一病毒後會出現頭痛、高燒、昏睡、抽搐等症狀，嚴重時會致人死亡。感染者中80%不會出現症狀，但老人、免疫力低下者等人群會出現身體乏力、頭疼等類似感冒的症狀，不到1%的感染者會出現神經系統並發症。多數感染者短期內會自行痊愈，也有人感染病毒後數月仍有相關症狀。



目前，尚無特效藥或疫苗可用來有效防治這一病毒，應對該病毒的方法包括用殺蟲劑消滅蚊蟲；清理容易滋生蚊蟲的污水；防止蚊蟲進入室內。研究人員特別提醒，攜帶西尼羅病毒的蚊蟲在黎明和黃昏時分活動頻繁，在有西尼羅病毒疫情的地區，民眾應避免在這兩個時段外出。

