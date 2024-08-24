舞劇《花木蘭》9月亮相“中華文化節”

舞劇《花木蘭》9月14日起在香港文化中心大劇院上演。（圖源：大公報） 中評社北京8月24日電／據大公報消息，由康樂及文化事務署（康文署）策劃的首屆“中華文化節”，將於9月中旬呈獻中國舞蹈界最高獎“荷花獎”獲獎作品、由寧波市演藝集團打造的舞劇《花木蘭》。此劇巧妙融合舞蹈、武術和戲劇元素，並加入現代舞台科技，重塑這個家喻戶曉的巾幗英雄故事，以團圓之意與香港觀眾齊迎中秋佳節。此節目為“國風國韵飄香江”系列節目之一，亦為香港文化中心35周年志慶節目之一。



舞劇《花木蘭》以孝、忠、愛為主線，彰顯家國情懷和人性光輝。故事講述北魏時期，年輕貌美的花木蘭如何踏上巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、代父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，開展出一條“自我發現”與“自我認同”的故事線。



由21節舞蹈篇章組成



節目由21節舞蹈篇章所組成，既有細膩婉約的《小夜曲》和《銅鏡曲》，亦有氣勢恢弘的《出征》和《最後的戰役》。其中舞蹈和武術的融合是一大特點，演員透過現代舞技巧重構武術動作的形態，以充滿剛勁的身法，展現豐富的人物情緒和舞台張力。敘事表達和舞台設計則以“圓”貫穿全劇的重要意象，除象徵團圓和圓滿之外，可移動的圓環旋轉舞台亦能打破時間與空間的限制，為舞台創造出更多場景和可能性。而音樂就以現代編曲手法重新整理中國傳統民間曲調，並融合多種風格和類型的樂器，再配合舞蹈演員的動人演繹，以新時代的舞蹈語匯和舞台美學創新演繹中國傳統故事的深厚底蘊。



舞劇《花木蘭》由內地舞壇“雙子星”周莉亞和韓真擔任總編導，並由內地炙手可熱的青年舞蹈家、中國舞蹈“荷花獎”金獎得主郝若琦（飾演花木蘭）和寧波市歌舞劇院首席演員夏天（飾演衛將軍）主演。此劇自2017年首演以來，已在內地各省市上演過百場，並榮獲第11屆中國舞蹈“荷花獎”舞劇獎、第14屆浙江省戲劇節“蘭花獎”特別大獎，並獲邀參加第20屆中國上海國際藝術節和墨西哥第50屆賽凡提斯國際藝術節。去年此劇赴美國巡演，廣受好評。



寧波市演藝集團是寧波唯一市屬國有文藝院團，共創作近90部劇目，包括舞劇《花木蘭》《冼星海》《東方大港》等，其作品多次獲中國舞蹈“荷花獎”，並入選國家藝術基金。藝團演出足跡遍及全國，另多次出訪法國、美國、德國等地，向海內外觀眾展示寧波燦爛悠久的地域文化和人文風情。



舞劇《花木蘭》門票現於城市售票網（www.urbtix.hk）及西九文化區戲曲中心票務處發售。



展訊



明月耀香江──寧波市演藝集團：舞劇《花木蘭》



時間：9月14日晚上7時30分、9月15日下午2時30分



地點：香港文化中心大劇院