黑龍江：北疆振興譜新篇

中評社北京8月24日電／據新華社消息，莽莽的大、小興安嶺，浩瀚的黑龍江、烏蘇裡江，在白山黑水間的2981公里長的邊境線上，世居在這裡的龍江兒女，正奮力譜寫北疆振興的新篇章。



近年來，我國最北省黑龍江深入實施新時代興邊富民行動，大力實施向北開放，扎實推進邊境地區產業項目建設，著力提升群眾幸福感、獲得感，走出了一條邊疆地區高質量發展、可持續振興的新路。



向北開放新前沿



近日，滿載板材的中歐班列緩緩駛入“百年口岸”黑龍江省綏芬河市，工作人員進行忙碌的換裝作業。綏芬河，因中東鐵路修建而生。改革開放初期，綏芬河還是一個“一條馬路一盞燈，一個喇叭全城聽”的萬人小城。作為我國首批沿邊對外開放城市之一，如今綏芬河擁有鐵路口岸、公路口岸兩個國家級一類口岸，是中歐班列“東通道”重要口岸之一。



數據顯示，今年1月至7月，綏芬河鐵路口岸中歐班列開行573列55246標箱，同比分別增長23%和18%。目前，經中歐班列“東通道”可通達歐洲14個國家，連通國內60餘個城市，通行線路達26條，運輸產品涵蓋電器產品、日用百貨、農副產品等12大品類。



中國鐵路哈爾濱局集團有限公司綏芬河站交接所副所長李義剛介紹，綏芬河站堅持“班列優先”原則，充分利用“數字口岸”系統快捷高效的通關優勢，持續提升班列通關和運輸效率。



向內看是邊陲小鎮，向外看是開放前沿。黑龍江擁有27個國家一類口岸，是共建“一帶一路”重要節點。

