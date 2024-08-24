言恭達捐資百萬南大設文化基金

言恭達文化基金會百萬助學暨《抱雲堂文叢》捐贈儀式。受訪者供圖。（圖源：大公報） 中評社北京8月24日電／據大公報報導，江蘇言恭達文化基金會百萬助學暨《抱雲堂文叢》捐贈儀式近日於南京大學舉行。全國教育書畫協會名譽會長兼高等書法教育分會會長、南京大學兼職教授言恭達捐資人民幣100萬元，在南京大學設立南京大學言恭達教育基金，用於獎勵南京大學藝術學院優秀師生，提升其文化藝術素質。同時，言恭達教授還向南大捐贈了《抱雲堂文叢》等一批由他獨立撰著或主編的珍貴書籍。



此次捐贈也是言恭達教授在設立“南京言恭達慈善基金”“東南大學言恭達教育基金”“北京語言大學言恭達藝術文化教育基金”和“中國友好和平發展基金會言恭達國際文化藝術交流基金”等之後，再次為藝術教育和文化傳承賦能。



言恭達教授對書法高等教育充滿情懷。在任第五、第六屆中國書法家協會副主席時，還兼教育工作委員會主任。言恭達教授現任全國教育書畫協會名譽會長兼高等書法教育分會會長。此次捐資100萬在南京大學設立“南京大學言恭達教育基金”，用於獎勵南京大學藝術學院優秀師生，提升他們的文化藝術素養。



除了現金捐贈，言恭達教授此次捐贈的圖書含金量也很高。包括由他主編的《王羲之.王獻之書法全集》（18卷）和其擔任編委會主任的《米芾書法全集》（31卷）、多年來獨立撰著的《抱雲堂文叢》（6卷本）、《抱雲堂吟草》以及《言恭達書藝研究》等。