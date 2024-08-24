駐華使節進河北，看到中國綠色未來

中評社北京8月24日電／據新華社消息，8月20日至23日，來自蘇裡南、阿根廷、坦桑尼亞等23個國家和國際組織的30餘名駐華使節、外交官和國際組織代表應邀來到河北張家口、石家莊，參訪綠色能源基地和新能源企業，感受綠色能源為中國經濟社會發展蓄力賦能，直呼“太神奇”“看到中國綠色未來”，期待“與中國企業展開合作”。



長風起張北，“綠電”送北京。地處河北省西北部的張北地區風光資源富集，國家風光儲輸示範基地坐落於此。通過張北柔性直流電網試驗示範工程，每年有140億千瓦時清潔電量輸入北京地區，將北京全年用電量的十分之一轉變為“綠電”。



“張北的風點亮北京的燈，各位在北京用的電也許就來自張北。”講解員的話讓使節們更想親眼看看自己平日用的電從何而來。



走上基地的戶外天台，近處連綿起伏的光伏板匯聚成藍色“海洋”，遠處隨風轉動的巨大風機巍然矗立，風力發電、光伏發電、儲能系統、智能輸電集於一體，組建起“綠電大家庭”。



無限“風光”攝入手機，蘇裡南駐華大使張碧芬贊嘆道，這些重大工程，體現了中國風電領域新高度，讓他們看到“中國綠色未來”。



發展綠色“風光”，硬件設備“加持”不可或缺。參觀綠色能源企業，讓使節們印象深刻。



在位於張家口的明陽新能源高端製造產業基地，長達90多米的風機葉片吸引了眾多使節的目光。這裡，每28小時就能生產1支這樣的葉片，年產能達到600支。



“我一直在關注中國新能源產業的發展。明陽的風電產品出口到了保加利亞。”保加利亞駐華大使特霍夫說，希望兩國能進一步拓展新能源領域的合作，共建清潔世界。

