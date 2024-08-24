今年我國早稻總產量2817.4萬噸

中評社北京8月24日電／據新華社消息，國家統計局23日發布數據，今年全國早稻總產量2817.4萬噸（563.5億斤），比2023年減少16.3萬噸（3.3億斤），下降0.6%。



“今年早稻生產受強降雨天氣影響產量略有下降，但仍連續4年在2800萬噸（560億斤）以上，總體保持穩定。”國家統計局農村司司長王貴榮說。



統計數據顯示，今年全國早稻播種面積4754.8千公頃（7132.2萬畝），比2023年增加21.7千公頃（32.5萬畝），增長0.5%。全國早稻單位面積產量5925.4公斤／公頃（395.0公斤／畝），比2023年減少61.6公斤／公頃（4.1公斤／畝），下降1.0%。



王貴榮表示，今年國家持續加大糧食生產政策支持力度，繼續提高早籼稻最低收購價格，加之早稻市場價格穩中有升，農戶種植早稻收益預期穩定，有效調動農民種植積極性。



王貴榮說，4月中旬以後，廣東等地出現多輪強降雨，影響早稻分蘖成穗，生長期有所推遲。6月份，湖南、江西等大部產區降雨偏多且持續時間較長，局部地區發生嚴重洪澇災害，導致部分低窪田塊成災或絕收，對早稻生產造成不利影響。7月份，主產區大部天氣晴好光溫充足，利於早稻灌漿成熟收穫，一定程度彌補了前期不利天氣對早稻生產造成的影響。



“各地壓實糧食生產責任，統籌落實國家稻穀補貼、早稻集中育秧設施補助等各類政策，大力支持集中育秧、代育代插等農業社會化服務，持續開展耕地‘非糧化’整治和撂荒地復耕治理，積極推進‘旱改水’等，有力促進早稻生產。”王貴榮說，在國內外環境複雜嚴峻、全球極端天氣多發的形勢下，2024年我國夏糧實現增產、早稻保持穩定，為全年糧食豐收奠定了良好基礎，為增強經濟持續回升向好態勢、推動高質量發展提供了堅實支撐。