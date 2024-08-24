雙向奔富再迭代：浙江調整優化山海協作機制

中評社北京8月24日電／據新華社消息，浙江省26個需要加快發展的山區縣“減員”了。



8月21日，在浙江省山海協作工程暨山區海島縣高質量發展推進會上，浙江正式建立山區海島縣分類動態調整機制，每年對工作成效突出、發展增速較快、達到指標條件的區縣形成調出名單。溫州市平陽縣、衢州市柯城區、麗水市蓮都區被首批調出浙江山區26縣。



早年的浙江，將地圖上的杭州臨安清涼峰鎮與溫州蒼南大漁鎮相連，就出現一條有特殊意義的線——“清大線”。



這條線，從區域發展的角度看，將“山海”分割。線的西南側，群山綿延，耕地稀缺，包括麗水、衢州全境以及杭州建德、淳安，溫州蒼南、泰順等縣市的部分區域，屬浙江欠發達地區；線的東北側，水系縱橫，土壤肥沃，集聚著自古繁華的杭嘉湖、寧紹平原及甬台溫等地，經濟社會發展總體較好。



黨的二十屆三中全會提出，完善實施區域協調發展戰略機制。多年來，浙江把“山海”區域差異視為發展機遇，深入實施山海協作工程，充分盤活“山”“海”兩個區域的資源禀賦，推動山海互濟、良性互補。



2012年以來，衢州市在杭州市餘杭區創建起浙江第一個“科創飛地”——衢州海創園。海創園的建成讓衢州發展的觸角直達經濟更為發達的城市。“研發孵化在杭州、產業轉化在衢州，工作生活在杭州、創業貢獻為衢州”的異地聚才模式日漸成熟。截至去年年底，山海協作產業合作項目所創造的產值，已占衢州全市生產總值的四分之一。



如今，浙江山區26縣通過山海協作累計引進特色產業項目近1.3萬個，到位資金8400餘億元，各區縣GDP總量從2002年的850億元提高到2023年的7933億元，2023年各區縣GDP均突破百億元。

