黑土大地上的蓬勃力量

中評社北京8月24日電／據新華社消息，這裡有金色的麥浪和銀白的詩篇，這裡的冰雪經濟映照出青春的火熱實踐。記者近日同共青團中央工作人員走訪黑龍江哈爾濱、建三江、撫遠等地，記錄新時代青年接力投身中國式現代化建設的奮鬥故事。



把堅守獻給祖國邊防



當晨光照亮祖國，中俄界江上，鮮艶的五星紅旗迎風飄揚——黑龍江佳木斯邊境管理支隊黑瞎子島邊境派出所的民警正在巡邏。



他們負責陸地10公里邊境線和水路15公里邊境線，巡防面積達100餘平方公里，每年巡邏里程超過10000公里。更多的時候，他們會接到緊急任務，在江上連續漂浮十幾個小時。



他們的警務室是一艘二三十米長的躉船，有4名正式民警一名輔警，徐旭是其中的“元老”。時至今日，他已在這“東極”邊境守護了近20年，查辦了130多起涉邊案件，榮立個人二等功1次、三等功3次。



“我守的是祖國的最東端，在這裡把每天的第一縷陽光迎進祖國，對我來說有著無比神聖的意義。”堅守著這份榮耀，徐旭多次拒絕了轉業、調崗的機會。



為了支持他的工作和信仰，徐旭的妻子甄冬麗早早就選擇把家安在這裡。2012年，她考上了撫遠市的公務員崗位，和丈夫一起成為“守崗夫妻檔”。



後來，他們夫妻將身在哈爾濱、大慶老家的父母都接到了身邊照料，甄冬麗的妹妹甄冬靜，也被他們感染，辭去了深圳的工作，到撫遠結婚、生子、定居。

