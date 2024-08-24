種子生產“黃金走廊”的三個變化

中評社北京8月24日電／據新華社消息，初秋時節，河西走廊上，一望無際的制種玉米豐收在望。



今年是種業振興行動由“三年打基礎”轉向“五年見成效”的關鍵一年。記者來到有種業“黃金走廊”美譽的甘肅河西走廊地區蹲點瞭解到，與三年前相比，這個玉米、蔬菜、花卉種子年生產量均占全國用種需求50%以上的種業高地，又取得三個新變化。



變化一：“田”字田變“口”字田，高標準農田建設為“金種子”厚培“沃土”。



在張掖市甘州區沙井鎮五個墩村，制種玉米田長勢喜人，配備水肥一體化設施的制種田剛剛完成今年第八次澆水。



“再澆兩次水，玉米種子就到了收穫季。”54歲的村民張宗祥說，兩年前，村裡1.2萬畝制種農田完成高標準農田建設，“田”字田變“口”字田，地塊大了、集中連片，更方便機械化作業，水肥一體化技術也提升了制種田的抗旱能力。



五個墩村村委會副主任賈軍說，為了保障基地制種生產，今年村裡還建成了一座儲量2萬立方米的蓄水池。



不僅如此，制種機械化程度不斷提升。“現在播種、收穫均有制種機械可用。”張宗祥說，就連過去依靠大量人工的去雄環節，也能實現機械化作業。



記者從張掖市種子管理局獲悉，張掖市玉米年制種面積穩定在100萬畝以上，截至2023年底，張掖市玉米制種基地建成高標準農田超過107萬畝，較2021年增加超過22萬畝。

