“爛泥溝”逆襲記：陝西延安溝道治理觀察

中評社北京8月24日電／據新華社消息，68歲的曹芝清終於扔掉了用了多年的頭燈。“我們這裡現在路又平、燈又亮，用不上這東西啦！”曹芝清笑著說。就在去年，晚上出門如廁時她還離不開這個頭燈。



曹芝清在陝西省延安市寶塔區南市街道高家園則村住了30多年。回憶起昔日的景象，她說：“過去坡是土坡，路是土路，遇上下雨天，污水、雨水到處流，就是條爛泥溝。我家住坡上，黑了（晚上）出去上廁所，弄不好就摔一跤。”無奈之下，幾年前曹芝清只能購買頭燈，晚上出門戴在頭上照明。



當地村民說，那時這溝道坑窪狹窄，下水道不完善，經常是晴天一身土、雨天一身泥；外賣、出租車都不願意來。不少地方堆著垃圾、雜物，誰有個急病，救護車都進不來。



延安地處黃土高原丘陵溝壑區，山體溝道密集，其中不少地方和高家園則情況類似。長期以來，這些山體溝道人口密度大、基礎設施弱、安全隱患多、人居環境差，成為延安城市建設發展的一大難題。



為了改善老區群眾的居住條件，2021年以來，延安市先後投資30多億元，陸續對高家園則等32條溝道進行治理。



“我們對溝道區域整體規劃，精工巧做地實施道路鋪設、邊坡護理、下水完善、自來水及燃氣入戶、見縫插綠、外觀整修、小景觀布置等工程，讓溝道面貌煥然一新。”延安市寶塔區住建局副局長龐振強說。



延安市政府數據顯示，延安溝道改造累計拆除危險房屋501間、圍墻7632平方米，治理畔體15093平方米，砌築石擋墻11342立方米，動遷居民115戶，有效消除山體溝道安全隱患。

