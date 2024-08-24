重慶線上查詢系統助力建設項目選址加快落地

中評社北京8月24日電／據新華社消息，建設項目是否符合當地環境准入條件？如何避開生態保護紅線、永久基本農田等環境敏感區？記者從日前舉辦的重慶市生態環境局優化營商環境新聞發布會上獲悉，重慶市通過推出“建設項目選線選址環境准入自助查詢系統”App，助力建設項目精準選址、快速落地。該App自2022年6月上線以來，已累計服務建設項目選址約13萬次。



“在前期選址過程中，我們運用這個App提前瞭解所選點位的環境准入情況。相比以前短則幾天、長達幾個月的前期環境准入評價，現在可一鍵查詢，既幫助我們節約了時間成本，又讓我們少跑路。”重慶通源汽車文化廣場項目負責人說。重慶通源汽車文化廣場項目是近期重慶市江北區的招商引資重點項目。江北區生態環境局幹部李向榮介紹，生態環境部門引導企業使用該App，優化調整項目選址布局，大幅縮短了審批周期。



重慶市生態環境局相關負責人介紹，該App免費開放，可為用戶提供准入政策查詢、禁止類研判、環評監測數據查詢、擬建項目分析等應用功能；同時引入衛星實時定位功能，用戶可採取手動繪制、點選、錄入坐標等方式，隨時隨地查看選址地的具體情況及環境准入相關要求，實現項目線上便捷高效選線選址。



此外，該App還具備線上辦理環評等功能。如重慶市南岸區利用該App輔助環評審查，對218個項目開展前期研判，高效完成了48個建設項目的環評批覆“立等可取”。