連雲港港累計使用清潔岸電超1000萬度

中評社北京8月24日電／據新華社消息，22日，隨著“和諧雲港”號班輪上的電纜緩緩升起，該輪完成靠港期間的岸電使用即將啟程。至此，連雲港港高壓岸電系統自建成投運以來，已累計向各類船舶輸送電能1002.38萬度，相當於節約標準煤3157.5噸。



船用岸電是指將岸上電力供應到靠港船舶，以滿足船上通風、制冷、照明等設備的用電需求。作為吞吐量位列沿海港口前10位的連雲港港，2010年就在國網江蘇省電力有限公司支持下建成高壓岸電系統，改變以往靠港船舶用柴油發電機等發電的歷史。截至目前，連雲港港已建成16套高壓岸電系統，服務69個泊位。



“輪船接岸電，聽上去如同插頭插入插座那麼簡單，實則飽含技術含量。”國網連雲港供電公司市場營銷部主任李偉說，由於不同船舶設備不一，對電能要求不一樣，想要讓一套系統全部匹配就必須加裝智能控制系統。為此，國網連雲港供電公司採用高壓變頻自動化技術，實現船岸自動並網、自動負載轉移、自動切斷發電機供電。在船岸連接後，操作人員僅需按下高壓岸電系統啟動按鈕，就能“一鍵切換”，保障船舶安全平穩用電。



“以前，船舶靠岸後要用柴油發電機發電，性價比低，對空氣污染大。使用岸電後，不僅實現‘零排放’，還能節省成本。”江蘇新航電氣有限公司總經理陳鋼算了一筆賬，過去使用燃油發電，每年靠泊連雲港港的貨輪所需輕質柴油成本約205萬元，使用清潔岸電後可節約135萬元左右。



下一步，連雲港港計劃加快岸電建設步伐，預計今年年底可實現碼頭岸電覆蓋率超90%。