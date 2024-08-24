網評：香港是世界共享中國機遇的導入口

中評社北京8月24日電／網評：香港如何變革／做好世界共享中國機遇的“超級導入口”角色



來源：大公報 作者：陸文英



中共二十屆三中全會通過的《決定》，彰顯了中央加快推進中國式現代化的決心和信心，是實現中國共產黨領導下的第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的的綱領性歷史文件。



從《決定》涉港內容可以看出，香港在國家市場經濟體制建設、高質量發展和對外開放中的定位及作用提升到重要位置，中央賦予香港比以往更為重要的角色和使命，對香港施展所長、貢獻中國式現代化建設委以重任、寄予厚望，為香港由治及興提供了強大的戰略支持和政策支持。



香港與國家同呼吸、共命運，不僅是國家改革開放歷程的見證者、參與者、貢獻者，也是國家發展的受惠者。香港在助力推進中國式現代化的同時，也能增強民生福祉，推進香港繁榮穩定。為此，香港的一切發展大計，都要圍繞著中國式現代化這一宏偉目標為依歸，從國家發展中獲得源源不絕的動力。



在新的歷史起點上，香港社會要破除一些以西方資本主義為圭臬的價值取向及慣性思維，摒棄一切不合時宜，不利香港融入國家發展大局的舊框框舊理念，在社會管理和治理上揚長避短，守正革新，構築全面的良政善治。



習近平主席在2022年“七一”重要講話指出：“中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。”



港英政府管治香港百多年來，儘管資本主義制度帶領香港進入現代社會，也能夠極速放大香港的生存和自利動能，激發生產潛力，開辟世界市場，發展經貿全球化等等。然而，資本主義的各種弊端也如影隨形，長期貽害香港。在壟斷性的經營發展模式支配下，香港產業結構單一及發展紅利分配不公等結構性桎梏，一直困擾阻滯著香港的精進發展，導致不少深層次矛盾交纏糾結、積重難返。



面對發展新局從經濟基礎到上層建築，香港必須與時俱進，不僅經濟、科技生產力需要創新轉型升級，治理理念上亦需要創新轉型升級，進行改革和調整以適應新形勢的需要。



事實上，已經深入港人人心的新質生產力，其內涵不僅僅是高效能、高品質發展高科技，也包含著圍繞創新驅動的體制機制的改革變化。創新生產力不僅推動了生產資料所有權結構、分配機制、組織方式等生產關係要素的深刻重塑，亦必然促進社會治理理念、策略及實踐方式的革新。

