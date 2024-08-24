中評社北京8月24日電／網評：為什麼說特朗普大概率重返白宮？



來源：大公報 作者：周八駿



2016年英國公投脫歐和特朗普當選美國總統，是世界百年未有之大變局深入演變的反映，即：西方民主政制陷入了史無前例的危機。無論英國還是美國，勝方皆僅獲數個百分點優勢。這是重大時代或歷史轉變時期的現象。



英國公投脫歐是一次性事件。美國總統選舉四年一度。而今，民主共和兩黨候選人再次呈現爭持局面，反映一個延續了數百年的民主政治制度，其崩壞是一個需要數十年時間的痛苦過程。



一二百年後，回頭看當前美國正在發生的民主政制解體，如果以歷史長劇來比喻，那麼，特朗普是“反派”。但在當前，主導美國政治舞台的正是“反派”。正是從這樣的角度看，我斷言特朗普大概率當選美國第六十屆總統。



另一個相對不那麼重要的原因是，特朗普抓住了美國大多數選民最大關切，但是，接替拜登的哈里斯沒有。特朗普攻擊拜登─哈里斯政府讓數百萬非法移民湧入美國。這一點，觸動了並且緊緊抓住了美國以億計民眾的心。相比較，哈里斯首次公布的競選政綱，自挖陷阱。



2024年7月24日，拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國演說解釋其退選時，為其總統任期評功擺好。首先強調的是，他領導美國經濟再度繁榮，包括帶動製造業回流美國，創造破紀錄的1600萬個就業機會。



特朗普的回應是，在拜登治下，美國陷入高通脹，在拜登即將離任時，美國經濟處於仿佛1929年大蕭條前夕的困境。



8月15日，拜登與哈里斯一起現身馬里蘭州一間社區學院的活動。這是拜登宣布退選、交棒哈里斯代表民主黨角逐總統寶座後，兩人首度同台。此行宣傳拜登引以為傲的《通脹削減法案》為民眾節省處方藥開銷。拜登的演講重點是，標榜他與藥廠達成了歷史性協議，大幅調低長者常用10種藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等用藥，減幅由38%至79%不等，預料可為全美國長者節省15億美元藥物開支，聯邦醫療保險可減少60億美元資助。

