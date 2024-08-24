網評：蘇林代表團訪華，釋放三重深意

中評社北京8月24日電／網評：蘇林率高規格代表團訪華，釋放三重深意



來源：中國網 作者：趙申洪



越共中央總書記、國家主席蘇林於8月18日至20日來華訪問。此次訪問的隨行代表團規模大、級別高，來訪官員所涉及的黨政部門包括越共中央書記處、中央組織部、中央對外部、中央辦公廳，越南祖國陣線，政府副總理、國防部、公安部，國會等等，是越南核心部門的“全盤出動”，體現了蘇林和越南政府對中國、對中越關係的充分重視。雙方發表了《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》。中越雙方最高領導人還共同見證簽署關於黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衛生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域多項雙邊合作文件。蘇林訪華取得了豐碩的成果，他想通過此訪傳遞的三重意圖，也清晰可見。



推動中越兩國合作走深走實



首訪國家的選擇是外交政策取向的直接反映，蘇林首訪中國，展現出越南外交政策的延續性與穩定性。自20世紀90年代實現關係正常化以來，中越兩國關係總體保持著積極發展的勢頭，雙方高層互訪頻繁，政治互信不斷增強，經貿合作成果豐碩。去年12月，中越共同宣布兩國關係確立新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



如何深化中越命運共同體建設，無疑是蘇林此訪的重點。



蘇林希望通過此訪，向中國傳遞如下信息：儘管越共政治局經歷了人事變動，但越南對華政策保持穩定，希望通過這次訪問進一步加強兩國之間的互信和合作。



蘇林此次訪華，在以往越方對台灣問題的立場上，增加了一些新的內容。去年，中越聯合公報說，“越方…承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的‘台獨’分裂活動”；此次中越聯合聲明則表示“越方…認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對一切形式的‘台獨’分裂活動，堅定支持中國實現國家統一”。從“承認”改為“認為”，還增加了“堅定支持中國實現國家統一”，表明越南在台灣問題上的立場與中方更加趨近。



近年來，兩國在各領域的務實合作正在積極推進。中越經貿合作突飛猛進。中國自2004年以來一直是越南最大的貿易夥伴、主要外資來源國，越南也是中國在東南亞的最大貿易夥伴。兩國貿易額連續兩年突破2000億美元，今年前7個月，中越雙邊貿易額同比增長25%，達到1120億美元。雙方有望在互聯互通、農產品、數字經濟、供應鏈等領域達成更多合作成果。



蘇林選擇廣州作為其訪華首站，有著重要的現實意義。廣州是中國改革開放的前沿陣地，也是海上絲綢之路的重要起點，與越南在地理位置、經貿往來、文化交流等方面都有著密切的聯繫。近年來，廣東與越南的經貿合作發展迅速，廣東已成為越南在華最大的貿易夥伴之一。蘇林造訪廣州，無疑是在釋放加強中越地方合作、推動兩國經貿關係更上一層樓的積極信號。

