盧秀燕：謝國樑“收回市產有人不高興”搞罷免

中評社台北8月24日電／“基隆女兒”台中市長盧秀燕，今（24）日與南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘至基隆力挺市長謝國樑。盧秀燕表示，謝國樑在東岸商場“收回市產有人不高興”，才發動罷免。盧並鼓勵謝，對的事情要堅持下去。謝國樑表示，罷免完全不具正當性，並再度控訴民進黨介入罷免，針對罷樑團體募款有疑慮政府卻未積極處理，他也很遺憾。



中時新聞網報導，盧秀燕、許淑華及王忠銘今日陪同謝國樑至基隆聖安宮參拜，力推反罷免。藍營多位女議員也出席，如台北市議員游淑慧、基隆市前議長宋瑋莉等，象徵女力團結挺謝。



盧秀燕表示，她從小出生在基隆市中山區的仙洞地區，後來才搬到安樂區，直到高中畢業都在基隆，對基隆有深厚情感，後來因為出嫁才去台中。盧還說，她與謝國樑有多代的交情，也常以姐弟相稱。



盧秀燕指出，她今天回來除了是回娘家，更重要的是看到謝國樑這陣子被“修理”，就是因為謝發現東岸商場的產權竟然沒有登記在市府名下，他為了收回基隆市的市產，侵害到了某些人的利益，“可能有人不高興”，並發動罷免，所以她要來幫謝加油打氣。



盧秀燕也批，只因為這理由罷免市長，那就代表市府財產可以隨便登記沒關係，不用收回，這對基隆不公平，大部分市民一定會支持。但她也憂心，目前選罷法只要25%的少數人，就可以罷免75%支持的人，因此她呼籲支持者要出來投不同意罷免票。



盧還說，謝國樑法律上已經四連勝，謝為基隆人守護財產，做對的事媽祖絕對會保佑，希望他繼續加油，“對的事情要堅持繼續下去，不要害怕”。

