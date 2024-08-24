藍踼爆拆樑募款團體創會理事長是綠民代

中評社台北8月24日電／民進黨過往不斷強調基隆市長謝國樑罷免案是“公民覺醒”，國民黨23日赴“監察院”檢舉罷免團體“基隆青年陣線協會”涉及違法募資，規避政治獻金法。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟今天（24日）再踢爆，該協會的創會理事長就是民進黨基隆市議員張之豪。黃痛批，民進黨的行為坐實他們選輸了想重選，謝國樑市長任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免。



中時新聞網報導，黃申棟表示，昨天他和黨內前輩及夥伴前往“監察院”檢舉拆樑團體利用募資平台違法收受政治獻金法，許多好朋友事後發揮柯南精神，去調查代為提案募款的“基隆青年陣線協會”到底是何方神聖，與罷免領銜人“山海公民拆樑行動”到底是何關係。



黃申棟指出，有網友7月中旬在Threads上分享接獲撥號，回撥電話發現就是“基隆青年陣線協會”，可Whoscall卻被註記為“拆樑”。經網友詢問，拆樑團體也承認“基隆青年陣線協會”協助電聯邀請第一階段提案人在第二階段時再次連署。



黃申棟續指，2018年媒體曾在採訪張之豪時，直接標明張之豪就是“基隆青年陣線協會”的創會理事長，但“中選會”宣布基隆惡罷成案時，張之豪稱“尊重公民行使權利”。



黃申棟說，原來繞了一大圈，山海公民拆樑行動這個號稱由小市民組成的罷免團體，和張之豪成立的基隆青年陣線協會關係密切到可以共享電話，並協助違法收受政治獻金，張之豪竟然還假惺惺稱“尊重”，假裝不熟。



黃申棟批評，民進黨的行為坐實他們選輸了想重選，謝國樑市長任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免。相信基隆市民的眼睛是雪亮的，不會再被民進黨的小兒科伎倆給蒙蔽。



黃申棟也再次呼籲山海公民拆樑行動，不要演了，再配合民進黨演下去，你們違法收受的政治獻金的事實也不會改變，若“監察院”依法開罰，你們得給付兩倍罰鍰，實在得不償失。



張之豪則在臉書回應，他確實是基青陣的創始會長，但那是10年前，2017年就已經卸任理事長，不曾再過問協會決策。與協會財務更毫無瓜葛，若有不法，不用影射，歡迎來查。張更強調，“若再有不實影射指控，我一定告，我們就法院見。”