紅海遭襲油輪發生火災並有沉沒風險

中評社北京8月24日電／也門媒體23日援引英國海上貿易行動辦公室發布的消息報導，此前在紅海遭也門胡塞武裝襲擊的“蘇尼翁”號油輪已被觀測到發生3起火災，並有沉沒風險。



據瞭解，“蘇尼翁”號油輪載有約15萬噸原油。



新華社報導，英國海上貿易行動辦公室此前發布消息說，“蘇尼翁”號油輪全部25名船員已由一艘歐盟方面的軍艦成功救起。歐盟派往紅海和海灣地區執行護航任務的“盾牌”行動艦隊方面22日在一份聲明中確認此事，並表示在救援行動中摧毀了一艘無人水面艦艇。聲明還警告，該油輪的狀況對周邊海域航行和海洋環境構成了威脅。



一名也門海軍高級軍官此前表示，懸掛希臘國旗的“蘇尼翁”號油輪21日在也門港口城市荷台達以西約77.5海里（1海里約合1.85公里）處的紅海海域遭到胡塞武裝襲擊。油輪遭襲後受損嚴重，處於“失控狀態”。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞22日承認，該組織在紅海海域襲擊了“蘇尼翁”號油輪，這艘商船屬於一家與以色列有關聯的公司。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈等襲擊紅海和亞丁灣水域目標，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。