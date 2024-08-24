3名中國公民在韓國交通事故中死亡

中評社北京8月24日電／據新華社報導，韓國京畿道安山市24日凌晨發生一起交通事故，造成14人傷亡。中國駐韓國大使館證實，死者中有3名中國公民。



據京畿道消防災難本部消息，事故發生於當地時間5時45分（北京時間4時45分）許。一輛面包車在經過一個十字路口時與一輛大巴相撞後翻車，之後又撞到對向車道上一輛等待信號燈的轎車。事故造成面包車上5人死亡、7人受傷，轎車上2人受傷，大巴上無人傷亡。



據瞭解，涉事面包車屬於安山市檀園區一家人力企業。