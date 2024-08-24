香港成立“心連心學院”　推動社福事業發展

中評社北京8月24日電／據新華社報導，慈善機構香港社福界心連心大行動（簡稱“心連心”）22日在港成立“心連心學院”，旨在培訓相關人才，促進跨界別合作，致力香港社會福利工作發展行穩致遠。



成立儀式上，香港特區行政長官李家超致辭表示，特區政府鼓勵香港社福界與內地社福服務相互提升、共同進步，已委托“心連心”籌辦“香港萬千社工看祖國”活動，安排香港社工到內地交流，親身瞭解國家的最新發展。首個交流團已在5月底成功舉辦，參與人數達300人。未來，期待“心連心”繼續凝聚社福界力量，開拓社福可持續發展的道路，推動香港及內地社福界一同努力服務民生。



中央社會工作部副部長蔡麗新表示，“心連心學院”的成立是“心連心”順應發展形勢、回應社會關切的重要舉措。對推動香港社會福利事業創新發展、加強內地與香港社會工作領域交流合作等具有重要意義。中央社會工作部將繼續加強內地和香港在社會工作領域的交流合作，推動社會福利工作共同發展。



活動現場，香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡以及香港社福界心連心大行動主席管浩鳴為“心連心學院”院長譚贛蘭頒發委任狀。據瞭解，“心連心學院”將為註冊社工提供持續進修課程，包括瞭解內地的社會福利制度及安老政策等。同日，“心連心”舉辦“惠民生 暖民心”研討會。



香港社福界心連心大行動旨在提供新平台，為香港社福工作開新篇，團結香港社會福利界，與社會各界合作，支持香港特別行政區工作，關心全港市民福祉，促進香港與內地社會福利服務的合作。