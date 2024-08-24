上海首度舉辦“海峽兩岸青年活力嘉年華”

中評社北京8月24日電／據新華社報導，“2024海峽兩岸青年活力嘉年華”（簡稱“嘉年華”）23日在上海世博黃浦體育園舉辦，滬台青年交流開啟又一精彩篇章。



今年首次舉辦的嘉年華活動由上海民間發起，兩岸社會各界共同支持，上海市海峽兩岸交流促進會、馬英九基金會、上海市台灣同胞投資企業協會、上海市台胞台屬交流促進中心主辦。



開幕式由“傳承、活力、融合”三個篇章組成。充滿活力的嘉年華巡游後，上海戲劇學院聯合台青獻演舞台劇《樂行申城》，服務兩岸青年求職創業發展的“兩岸職通車”正式發布。由上海音樂家協會與上海音樂學院師生共同創作，展現青春活力、跨越文化融合的嘉年華活動主題曲《海上青春夢》也精彩亮相。



本屆嘉年華共吸引約5000名兩岸青年參與，包括2000餘位台灣來滬青年。聚焦兩岸青年喜愛的各類主題和元素，主辦方精心安排了豐富多彩的活動。



其中“體薈申城，融匯兩岸”板塊包含兩岸青少年乒乓球夏令營、海峽兩岸青年羽球聯誼、第八屆海峽兩岸大學生籃球賽等五項體育類活動；“多元魔都，同源華夏”板塊包含“匯海上·2024兩岸電競文化節”、“阿寶雙城趴趴Go”滬台青少年創意短視頻大賽等三項文化類活動；“韵律浦江，共旅海上”板塊包含“校園民謠進校園”、“高校好聲音總決賽”暨兩岸同唱一首歌演唱會等兩項音樂類活動。



“滬幫滬助，築夢圓夢”板塊舉辦“十二花神社交市集”為兩岸青年打造創新社交平台，主辦方還聯手相關機構設立服務窗口，多家知名企業也設置展位提供實習、就業崗位，為台灣青年在上海生活發展提供便利和支持。



此外，參與嘉年華活動的兩岸青年將參訪中華藝術宮、上海歷史博物館、愛奇藝等上海知名文旅打卡點和企業。作為本屆嘉年華活動主辦方之一，馬英九基金會執行長蕭旭岑帶領“大九學堂”學生團一行22人參與嘉年華開幕式和主體活動，並與上海青年群體交流互動。