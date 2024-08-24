千餘組作品亮相海峽兩岸少兒美術大展

中評社北京8月24日電／據新華社報導，第十五屆海峽兩岸少兒美術大展23日在廈門市美術館開幕。1000餘組海峽兩岸及港澳、馬來西亞華人地區的青少年作品亮相。這些作品以“一起”為主題，通過繪畫、版畫、剪紙、黏土、蠟染等不同形式，從家庭、社會、時空等多重維度，呈現出豐富奇妙的“童畫”世界。



本屆展覽主要包含“童畫天地”“當代對話未來”以及“一起飛翔”等三個版塊。在“童畫天地”板塊，主辦方精選1000餘組青少年作品，以不同形式、多種維度體現“一起”的主題。而在“一起飛翔”板塊，本屆展覽再次攜手公益項目“蒲公英行動”，特邀四川省阿壩州理縣雜穀腦營盤小學，以多樣的藝術形式展示羌族、藏族的文化故事與特色。



台灣高雄左營區新上小學校長王彥嵓介紹，學校有70餘名小學生寄送了作品參與征選，有近30件作品獲獎參加本次展覽，“這樣的主題畫展，對兩岸青少年是很好的交流平台，他們可以通過畫作更加瞭解彼此的生活，增進彼此情誼”。



台灣中華日報副社長黃秋儒表示，展覽一路走來，見證海峽兩岸及港澳地區的青少年在藝術交流之中共同成長，“該展覽曾在台北、台南展出，很多學校的學生都前來觀展，這可以讓兩岸青少年通過繪畫主題相互瞭解、彼此交心”。



海峽兩岸少兒美術大展由兩岸多家機構、單位共同發起並推動，自2009年至今已成功舉辦至十五屆。十五年來，該展覽在海峽兩岸及港澳地區舉辦了80餘場巡展，參觀人次超百萬。



本屆大展由海峽經濟科技合作中心、福建省閩台交流協會、台灣中華文創發展協會、海峽兩岸傳媒人才交流中心等共同主辦。展覽在廈門市湖裡區設有分展，雙展將持續至9月1日。展覽還將在北京、新北、花蓮、高雄等兩岸多個城市舉行。