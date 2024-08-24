海峽兩岸人文學論壇在福建廈門舉辦

中評社北京8月24日電／據新華社報導，第六屆海峽兩岸人文學論壇23日在福建廈門舉辦。來自海峽兩岸哲學、文學、歷史、經濟、藝術、社會學等領域的近100名學者與會，共同探討如何建設中華民族現代文明。



本屆論壇主題為“建設中華民族現代文明：兩岸中國人的共同使命”，設置了10場平行分論壇，兩岸人文社科專家學者圍繞“全體大用”“四海一家”“歷史舞台”“兩岸同舟”“人文化成”“由藝觀境”“會澤百家”“大道之源”“海濱鄒魯”“即心是極”10個分議題，進行深入研討。



中國社會科學院副院長王昌林表示，中華民族現代文明是中華文明發展和中國式現代化建設的藍圖和願景，海峽兩岸學界肩負著建設中華民族現代文明的共同使命，要不斷堅定兩岸同胞的歷史自信、文化自信，引導兩岸同胞自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。



台灣東海大學社會學系教授趙剛認為，海峽兩岸人文學論壇獲得了越來越廣泛的關注，兩岸學者齊聚一堂，討論共同關切、共同議題與共同使命，盼望這個論壇能為未來貢獻力量。



本屆論壇由中國社會科學院哲學研究所、華僑大學、廈門市社會科學界聯合會、廈門海滄台商投資區管委會主辦，海峽兩岸交流基地（廈門市石室書院）、華僑大學哲學與社會發展學院、廈門市社會科學院承辦。