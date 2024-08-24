2024海峽兩岸漢字文化系列活動廈門啟幕

中評社北京8月24日電／據新華社報導，2024海峽兩岸漢字文化系列活動23日在廈門海滄金沙書院啟幕。作為海峽兩岸漢字文化系列活動的重要組成部分，年度漢字評選將延續往年形式，繼續面向兩岸政治、經濟、文化、體育界的代表性人士征集其心目中的年度漢字。



2024海峽兩岸漢字文化系列活動開幕式以兩岸漢服秀的傳統文化表演拉開序幕。開幕式上，2024海峽兩岸漢字文化創意大賽正式啟動，現場發布作品征集令。大賽作品征集截止時間為10月23日，為期兩個月。11月下旬至12月初開啟兩岸年度漢字評選活動的網絡投票，年底前在台灣舉辦年度漢字揭曉筆會。



主辦方表示，今年活動繼續秉持“漢字文化搭橋 書寫兩岸民意”之宗旨，突出“漢字為媒 融通兩岸”主題，圍繞“融”字做文章，“融情誼”“融創意”“融民意”，以豐富多彩的兩岸文化交流活動，探索兩岸融合發展新路。



主辦方介紹，在保留往年漢字文化創意大賽、兩岸年度漢字評選、年度漢字揭曉筆會等主要活動的基礎上，今年還推出了漢字文創市集、兩岸青少年漢字競賽、兩岸漢服文化交流體驗、漢字文化名家講座等新活動。



“漢字文化博大精深，兩岸都使用漢字。借由漢字文化系列活動，兩岸民眾可以通過各種形式感受到漢字的美，更好地傳承中華文化。”來自台北、首次參加海峽兩岸漢字文化系列活動的青年王俐喬說。



已經連續參加多次海峽兩岸漢字文化系列活動的全國台企聯常務副會長吳家瑩認為，漢字是中華文化的精髓，該活動可以讓兩岸民眾更加瞭解漢字，“尤其是系列活動中有很多面向兩岸青少年的活動，這對漢字文化的傳承與文化的普及有重要意義”。



海峽兩岸漢字文化系列活動發起於2008年，在海內外有著廣泛影響力，已經成為“海峽兩岸參與民眾最多、影響最廣泛的文化交流活動之一”。



2024海峽兩岸漢字文化系列活動由國務院台灣事務辦公室交流局、中華全國台灣同胞聯誼會、福建省台灣同胞聯誼會、廈門海滄台商投資區管委會、廈門市文學藝術界聯合會指導，廈門市海滄區文學藝術界聯合會、廈門市語言文字工作委員會辦公室、廈門日報社、台灣旺旺中時媒體集團、廈門市兩岸青年創業聯盟主辦。