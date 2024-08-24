李家超明日出席第二場施政報告地區諮詢會

中評社北京8月24日電／據香港文匯網消息，行政長官李家超今日（24日）在社交網站上載《施政報告》諮詢短片下集，指本屆政府致力改善民生，從細節逐項實踐，讓市民安居樂業。過去一年，政府在醫療、育兒、交通、房屋等各方面不斷作出努力，推出“社區客廳”、“在校課後託管服務計劃”等多項便民措施。他和團隊會繼續聆聽大家的意見，讓政府更好服務市民所需。



李家超明日會到旺角參加第二場《施政報告》地區諮詢會，和多位司局長一起繼續近距離與市民交流，聆聽大家的意見。