【
大
中
小
】 【
打 印
】
李家超明日出席第二場施政報告地區諮詢會
http://www.CRNTT.com
2024-08-24 17:22:48
中評社北京8月24日電／據香港文匯網消息，行政長官李家超今日（24日）在社交網站上載《施政報告》諮詢短片下集，指本屆政府致力改善民生，從細節逐項實踐，讓市民安居樂業。過去一年，政府在醫療、育兒、交通、房屋等各方面不斷作出努力，推出“社區客廳”、“在校課後託管服務計劃”等多項便民措施。他和團隊會繼續聆聽大家的意見，讓政府更好服務市民所需。
李家超明日會到旺角參加第二場《施政報告》地區諮詢會，和多位司局長一起繼續近距離與市民交流，聆聽大家的意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特首施政報告線上咨詢會 逾70所智庫參與
(2024-08-23 17:54:44)
特首：推動陸港社福界進步
(2024-08-23 17:39:17)
網評：特首地區咨詢納眾智 市民獻策謀發展
(2024-08-20 16:20:25)
李家超祝賀中國香港奧運健兒獲得歷史佳績
(2024-08-12 15:24:38)
李家超參與全民運動日同樂活動
(2024-08-05 14:16:47)
李家超率團訪東盟三國
(2024-07-29 16:36:32)
透視鏡／香港經濟轉型，企業須主動應變
(2024-07-24 18:40:56)
香港舉辦2024年創新科技獎項嘉許禮
(2024-07-19 11:33:58)
多個政團向特首遞交《施政》建議書
(2024-07-18 10:32:10)
施政報告咨詢展開 聚焦經濟民生
(2024-07-17 17:18:50)