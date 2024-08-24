鮑威爾“明示”降息　美貨幣政策風險難消

中評社北京8月24日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾23日表示，調整貨幣政策的“時機已到”。國際觀察人士認為，美國通脹壓力下降、就業市場疲軟是美聯儲準備調整貨幣政策的主要原因。然而，即使美聯儲開始降息，高利率造成的高借貸成本仍將維持一段時間，繼續拖累美國自身經濟發展。同時，美聯儲後續貨幣政策走向也給全球金融市場及經濟發展帶來極大不確定性。



新華社報導，鮑威爾當天參加堪薩斯城聯儲在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會時表示，利率下調的時機和步伐將取決於最新數據、經濟形勢展望的變化以及風險的平衡。一向發言謹慎的鮑威爾鮮少向市場傳達如此直截了當的信息。



為應對通脹，美聯儲自2022年3月至2023年7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。過去一年間，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，為23年來最高水平。



去年，美聯儲官員曾預測今年會降息三次。但由於2024年初對抗通脹的進展受挫，通脹形勢出現反覆，降息一再被推遲。隨著通脹數據重新開始穩步下降，美聯儲嗅到政策轉向的時機。



鮑威爾指出，目前通脹已下降，勞動力市場不再過熱，他對通脹率正持續朝著2%目標回歸的信心增強。美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出價格指數已從2022年6月的高峰值7.1%降至今年6月的2.5%。



在通脹下降的同時，美聯儲高利率對經濟活動的抑製作用已逐步顯現，其中，房地產市場降溫、勞動力市場走軟最受關注。

