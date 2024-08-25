快評：大陸對台政策　反獨促融促統同步推進

中評社快評/中國政法大學教授、台灣法學研究中心主任馮霞與外交學院博士生何嘉欣在《中國評論》月刊8月號發表專文《“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪刑事治理》，認為今年6月21日兩院三部出台並施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（簡稱《意見》），以《反分裂國家法》和《刑法》《刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定為依據，回答了在實際工作中依法懲治“台獨”頑固分子分裂圖家、煽動分裂國家犯罪的具體法律適用問題，表明了依法運用刑事治理手段打擊“台獨”分裂活動的可操作性，標誌著大陸將“台獨”納入一個中國原則的刑事治理中，依法對“台獨”頑固分子啟動刑事司法程式，追究其刑事責任。



文章還說，《意見》最大特點是詳細、具體，具有指導性和可操作性，為精准打擊“台獨”頑固分子提供了更為明確的法律適用規範和辦案指南，因而對今後開展反“台獨”刑事治理具有重要的實踐意義。作者同時強調，《意見》針對的是極少數“台獨”頑固分子，而非廣大的台灣同胞。一方面，通過刑事法治等和平方式打擊“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，最符合包括台灣同胞在內的全中國人民的根本利益；另一方面，在採取刑事治理手段依法懲處“台獨”頑固分子時，應當依法保護台灣同胞的權利和利益。



從大陸的對台方針政策來看，和平統一是最為基本的政策方向，前述《意見》的發布，是大陸“以最大的誠意，盡最大的努力，實現和平統一”的實踐行動，將“台獨”納入一個中國原則的刑事治理中。在反獨懲獨的同時，大陸也堅定不移地積極推動兩岸融合發展、推進國家統一進程，反“獨”與促融促統同步推進！