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極端組織伊斯蘭國稱對德國持刀襲擊事件負責
http://www.CRNTT.com   2024-08-25 09:14:57


　　中評社香港8月25日電／極端組織“伊斯蘭國”發表聲明，宣稱對德國索林根市的持刀襲擊事件負責，目的是為巴勒斯坦和世界各地的穆斯林報復。

　　香港電台報導，“伊斯蘭國”在社交平台發表的聲明表示，發動襲擊的是組織的其中一名士兵。

　　事發在當地時間周五晚上，造成3死8傷，疑兇仍然在逃。警方扣留一名15歲青年，調查是否與在逃的疑兇有聯繫。

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