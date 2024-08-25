極端組織伊斯蘭國稱對德國持刀襲擊事件負責

中評社香港8月25日電／極端組織“伊斯蘭國”發表聲明，宣稱對德國索林根市的持刀襲擊事件負責，目的是為巴勒斯坦和世界各地的穆斯林報復。



香港電台報導，“伊斯蘭國”在社交平台發表的聲明表示，發動襲擊的是組織的其中一名士兵。



事發在當地時間周五晚上，造成3死8傷，疑兇仍然在逃。警方扣留一名15歲青年，調查是否與在逃的疑兇有聯繫。