﻿日本鬧米荒　超市限購

日本出現米荒，東京一超市貨架上大米緊缺。（圖源：中央社） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，據朝日新聞、日本經濟新聞消息：日本近期出現米荒，部分超市幾乎無米可賣，有的超市貼出告示“一家一天限購一包”。日本總務省8月23日公布的7月全國消費者物價指數顯示，米類較上年同期上漲17.2%，為20年來最大漲幅。



受極端高溫影響，日本2023年的稻米收成欠佳，造成市場上大米緊缺，日媒稱此為“令和的米騷動”。日本於1918年發生米價暴漲導致民眾搶購，發生暴動。日本近代史上說的“米騷動”事件就是指“1918年米騷動”。



日本民眾在社媒平台X上發文稱：“花了2個小時坐電車去買，找了6家店全部賣光了！已經沒有後天的米了！”供應緊缺還導致大米價格飈升，日本一家超市表示，5公斤一包的大米價格在今年3月售價為1480日圓（約80港元），但目前已上漲了1000日圓。此外，飯團和仙貝等相關商品也受到波及而漲價。



日本農林水產省表示，目前處於新米和舊米交替時期，大米庫存量少，加上有民眾為了應對地震和台風等災害進行囤貨，加劇了大米緊缺現象。日本農林水產省副農林水產大臣武村展英表示，新米將在9月前推出，大約達全年出貨量的四成。他還強調，今年的大米生長狀況良好，呼籲消費者冷靜按需購買。