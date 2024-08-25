“和·春之祭共舞”：香港舞者演繹東方美學

中評社北京8月25日電／據新華社報導，和著著名作曲家斯特拉文斯基經典作品《春之祭》的樂聲，近20位香港舞者以中國古代祭祀禮儀為原型，通過太極、推手、散打等中華元素演繹“武舞同源”之魅力……



2024年，香港錢秀蓮舞蹈團的舞劇《和·春之祭共舞》入圍《國家藝術基金（一般項目）2024年度資助項目名單》，成為香港12個獲資助項目之一。



“這支舞劇的編創跨越20餘年，國家藝術基金的資助為我們展演給大眾和實現夢想提供了幫助和更好機會。”錢秀蓮舞蹈團藝術總監錢秀蓮說，這部舞劇是一次融合中西的成功嘗試，未來會繼續探索東西方文化交融的更多可能性。



跨越20餘年的編創



一個世紀以來，世界各地無數藝術人士都樂此不疲地創新著《春之祭》這部音樂作品的表達形式。舞劇《和·春之祭共舞》的創作可以追溯至2002年，彼時的錢秀蓮熱衷於太極和武術研究。



“我聽到這部音樂後，發現其中充滿衝突和矛盾、生命的延續與消亡，這與我當時想展示太極攻防之美的藝術追求不謀而合。”錢秀蓮回憶說，她留意到許多國家的人都在用各自的文化詮釋這部音樂作品，這激勵她也推出一部融入中國元素和東方美學的舞劇。



在最初的創作中，錢秀蓮以中國古代祭祀禮儀為原型，將太極、推手、散打等中國傳統武術運動融入其中。舞蹈中，扮演巫師的舞者可以支配大地、推雲撥月，是連接天、地、人的重要媒介。錢秀蓮說：“我希望以此來呈現人類文明的初始面貌。”



在《春之祭》的後半段，錢秀蓮希望以舞蹈詮釋人類交流方式的蛻變——舞者從原始人裝束轉變為現代人著裝，拿起手機匆匆忙忙地來往。“我希望通過這種戲劇性的故事情節，引發觀眾對過度依賴科技、漠視人與人溝通的深思。”

