外交部：美國總統國家安全事務助理將訪華

傑克·沙利文（圖源：外交部網站） 中評社北京8月25日電／據外交部網站報導，外交部發言人毛寧宣布：



應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文將於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。