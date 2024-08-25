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外交部：美國總統國家安全事務助理將訪華
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2024-08-25 15:23:35
傑克·沙利文（圖源：外交部網站）
中評社北京8月25日電／據外交部網站報導，外交部發言人毛寧宣布：
應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文將於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。
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