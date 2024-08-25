】 【打 印】 
外交部：美國總統國家安全事務助理將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-08-25 15:23:35


傑克·沙利文（圖源：外交部網站）
　　中評社北京8月25日電／據外交部網站報導，外交部發言人毛寧宣布：

　　應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文將於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：