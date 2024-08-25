立法會議員江蘇考察街道管理

立法會考察團參觀南京玄武區紅廟街區，瞭解其街道管理及垃圾收集措施。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，立法會食物安全及環境衛生事務委員會考察團昨日（24日）結束在南京及揚州的職務考察，並於昨晚返回香港。多位立法會議員表示，希望香港能借鏡南京的經驗，提升處理存在已久的環境衛生及街道管理問題的效率及成效。



美食街秩序井然



考察團昨日上午參觀位於南京玄武區的紅廟街區，瞭解當地城市管理單位如何透過聯同物業管理公司和環境衛生公司，實行街區一體化治理模式，以保持這條著名美食街的秩序井然和潔淨衛生。



考察團團長楊永傑總結為期四天的職務考察時，形容是次考察行程豐富，收穫甚豐。楊永傑表示：“這次職務考察所獲得的經驗和資料，將有助議員日後在議會內與政府就加強香港的食物安全、環境衛生服務和市容管理，以及促進本地漁農業發展等議題進行討論和建言獻策。”



考察團於8月21日至24日考察南京及揚州，由食物安全及環境衛生事務委員會主席楊永傑率領並擔任團長。其他成員包括事務委員會副主席梁文廣和委員江玉歡；以及非事務委員會委員謝偉俊、謝偉銓和張欣宇。由環境及生態局局長謝展寰率領的政府考察團亦一同參與是次職務考察。