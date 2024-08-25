改善民生不停步　特首再征集“好橋”

左圖：李家超今日將赴旺角出席第二場施政報告地區咨詢會。圖為李家超上周到大埔出席首場地區咨詢會。右圖：李家超在社交媒體新視頻回顧過去一年的工作，並鼓勵市民就施政報告踴躍發表意見。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，行政長官李家超將於10月發表任內第三份施政報告。他昨日在社交媒體上發表影片回顧過去一年的工作，特區政府在醫療、育兒、交通、房屋等各方面不斷作出努力，推出“社區客廳”、“在校課後托管服務計劃”等多項便民措施。多位受惠市民在影片中講述了自己生活的變化，並對便民措施的落實表示了積極的肯定。“細節成就大局”，李家超期望，繼續致力改善民生，讓市民生活得更好。



李家超今日將到旺角參加第二場施政報告地區咨詢會，和多位官員一起與市民交流。李家超鼓勵市民踴躍發表意見，為新一份施政報告提出自己的想法及“好橋”。＼大公報記者 龔學鳴



自2023年12月17日起開始實施的三隧分流，即讓三條過海隧道平均分流，令香港的交通擁堵問題獲得了一定改善。據統計，三隧分時段收費措施實施後，紅隧及東隧全日車流量下降8至9%。繁忙時段的車龍減少0.5至1公里，過海交通分流效果顯著。城巴運營及工程主管（港島）梁孫偉表示，三隧分流之後，本港交通狀況順暢不少，巴士可以更快捷通過隧道，對於市民出行及生活帶來了便利。

