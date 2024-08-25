16公務員下月赴北大進修管理

16名特區政府的公務員學員，將於下月初到北大開學，參加“高級公務員公共管理碩士課程”。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日在社交平台發文表示，特區政府與北京大學政府管理學院合辦的兩年制“高級公務員公共管理碩士課程”，迎來第三屆共16名學員，他們將於下月初到北大開學，開展學習之旅，也會與內地的官員、民眾深入交流，深刻體驗國家最新發展及國家治理現代化的工作，同時啟發大家思考香港應如何發揮獨特優勢，貢獻國家所需。



她指出，北京大學是世界級頂尖學府，在多個世界大學排名中位列前茅，是不少國內外學者和學生夢寐以求到來求學和做學術研究的地方。16名具潛質的高級公務員獲所屬部門或職系挑選提名參加第三屆課程，有來自政務職系、行政主任職系的同事，亦有來自專業職系及紀律部隊的同事。他們第一年須在北大全時間學習，其間有機會到多處進行實地調研，第二年則回港完成論文並重新投入工作，把學到的知識和理論實踐到香港的公共行政工作上。



楊何蓓茵：提升對國家治理體系認識



楊何蓓茵表示，她較早前聯同公務員學院院長，在學員赴京前與他們會面。第三屆課程的班代表、來自政務職系的吳梓聰分享說，早年曾在其他崗位見證特區政府與北大悉心籌辦課程，而事隔數年很榮幸能由見證者成為參加者，為第三屆學員之一。他期待本屆全體學員在未來一年共同努力，挑戰自我、充實自己，他日在政府不同崗位學以致用、發揮所長，繼續為國家、為香港作出貢獻。多名學員亦對北大校園生活充滿憧憬，期望在增進知識的同時，亦可親身瞭解並體會國家歷史文化和最新發展。



楊何蓓茵說，北大公共管理碩士課程是特區政府對有潛質的高級公務員一項重大投資，她鼓勵各位同事善用未來一年時間，全面瞭解國家的最新發展，提升對國家治理體系的認識，日後返回政府工作時，更有大局觀推動香港融入國家發展，更有戰略眼光去審視複雜多變的國際形勢，更有能量和能力在工作崗位上創新求變，推動香港實現高質量發展，為香港的長期穩定貢獻新的力量。