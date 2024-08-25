少年警訊百人海南交流　見證長征七號發射

“茁壯前行海南心晴之旅”帶領百多名來自香港不同學校的中學生前往海南省進行為期五日四夜的交流學習。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，灣仔警區於今年5月19日推出了“關愛校園領袖訓練計劃”，通過一系列活動、工作坊及講座，提升學生的領導才能及抗逆能力。警務處港島總區本月20日舉辦“茁壯前行海南心晴之旅”，帶領百多名香港的中學生前往海南省進行為期五日四夜的交流學習，期望提升該批少年警訊會員的領導才能及抗逆能力，以及培養年輕領袖對祖國的情懷，實踐習近平主席“把讀萬卷書與行萬里路結合起來”的號召和“青年興則國家興，青年強則國家強”的重要方針。



港生：見證祖國航天強大感驕傲



今次交流團由港島總區指揮官郭嘉銓擔任團長，灣仔警區指揮官廖珈奇及本計劃關愛校園之星符文靜擔任執行團長。學生們本月22日參觀文昌航天科普中心及文昌航天發射基地，在航天科普中心瞭解國家航天發展史，觀賞天宮一號衛星及歷代火箭模型等展品，當晚香港少年警訊的會員們更首次在海南文昌航天發射場控制中心近距離目睹長征七號火箭點火發射。



聖保祿學校的中六學生劉同學表示，見證火箭發射的震撼感讓她感到無比驕傲，國家的航天事業讓她倍感光榮，並提升了她的國民身份認同。



香港中國婦女會中學中三學生呂同學表示，首次近距離觀賞火箭發射讓他心情激動，親身見證國家航天技術的進步，火箭升空時發出的震撼聲響，讓他對國家的太空安全有了更深的理解。



除參觀文昌航天科普中心外，團隊還參觀了博鰲亞洲論壇永久會址、南繁雜交水稻基地及中國（海南）南海博物館等等，並與文昌中學的學生深入探討國家安全與國民身份認同等主題，分享如何應對困難與壓力。