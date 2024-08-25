走進《讀者》博物館　與作家跨時空對話

《讀者》雜誌作家墻。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，很多人用“一碗麵一條河一本書一座橋”描繪蘭州底蘊。7月21日，範長江行動甘肅行學子們走進《讀者》博物館、《讀者》插圖藝術館，感受“一本書”──《讀者》這一影響中國幾代人的雜誌。



據讀者出版傳媒股份有限公司總經理、總編輯李樹軍介紹，坐落於甘肅蘭州的《讀者》博物館，不僅是甘肅出版史的一個縮影，更是“讀者”品牌深厚文化底蘊的璀璨展現。博物館精心設計了序廳及三個主題單元，以時間為軸，串聯起讀者出版集團72載風雨兼程的輝煌歷程。館內珍藏的2000餘件歷史原件與展品，如同一部生動的歷史長卷，緩緩鋪展在每一位訪客面前。漫步其間，每一幀珍貴畫面、每一本泛黃的出版物都散發著歲月的沉香，讓人仿佛穿越時空，親歷甘肅出版事業從萌芽到壯大的每一個重要時刻。



在博物館的作家墻前，幾乎每一位訪客都能找到自己的偶像。讀者集團黨委宣傳部部長呂寶林說，這面作家墻不僅是《讀者》的發展史，其背後，更是“讀者人”對出版事業不懈追求與無私奉獻的生動寫照。“在這裡，大家仿佛可以與每一位作家進行了跨越時空的對話，感受到了他們對文字的敬畏與熱愛，以及那份服務於讀者、傳遞真善美的堅定信念。”



很多人初讀《讀者》，都會首先被一幅幅精美的插圖所吸引，而插圖也成為“讀者”的一大特色。“《讀者》插圖藝術館於《讀者》創刊40周年之際應運而生，它以插圖藝術為橋梁，讓大家從全新的視角體驗《讀者》獨特的藝術魅力。”館方告訴記者，這座獨特的藝術館內展出的插圖作品風格多樣，涵蓋了水彩、水墨、油畫、刻墨、數碼繪畫等多種藝術形式，每一幅作品都是對文章主題的精妙詮釋與藝術昇華。“我們也希望為廣大讀者開辟一條重新認識《讀者》、發現《讀者》之美、深入感受《讀者》豐富內涵的獨特路徑。”



香港大公文匯傳媒集團甘肅記者站站長楊韶紅表示，此次到訪《讀者》，不僅是一場視覺與心靈的盛宴，更是一次深刻的文化洗禮。