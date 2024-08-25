“甘肅方劑”走出國門　提升中醫藥影響力

甘肅是中國中藥材的重要產地。（圖源：大公報） 中評社北京8月25日電／據大公報報導，一縷藥香，跨越古今。2000多年前，中醫藥沿著古絲綢之路走向世界，如今，隨著健康觀念和醫學模式的轉變，中醫藥再次跨越山海，為共建“一帶一路”注入新動能。



據瞭解，作為全國中藥材主要產地之一，甘肅現有中藥資源約2540種，種植面積達30.67萬公頃，年產量約120萬噸。其中，當歸、黨參、黃芪、大黃、甘草、柴胡、板藍根、黃芩、款冬花、枸杞，更是被譽為“十大隴藥”。



近年來，甘肅依托中醫藥資源優勢，深入發掘中醫藥寶庫中的精華，推動中醫藥“走出去”，與共建“一帶一路”國家開展更高水平、更深層次的交流合作，不斷提升中醫藥在世界的影響力。



“伴隨著‘一帶一路’共建國家“朋友圈”的不斷擴大，甘肅中醫藥‘走出去’的步伐越來越快。”據甘肅省衛生健康委副主任、省中醫藥管理局局長劉伯榮介紹，近年來，在援外醫療、衛生應急、健康治理等方面，中醫藥展現出獨特優勢，助力共建國家不斷提升衛生健康水平。自2013年起，甘肅持續深化同“一帶一路”共建國家交流合作，先後在烏克蘭、法國、新西蘭、匈牙利等“一帶一路”共建國家成立了16家岐黃中醫中心（學院），增強了甘肅中醫藥文化的對外影響力。甘肅中醫藥大學附屬醫院獲批國家中醫藥服務出口基地，“甘肅方劑”走出國門、大顯身手，贏得“一帶一路”共建國家和地區人民的廣泛贊譽。



據瞭解，下一步，甘肅將積極推動中醫藥海外立法，尋求中醫藥在海外國家註冊方式，擴大中藥產品和器械出口，加速中醫藥產業“走出去”步伐。進一步深化合作交流，充分發揮海外岐黃中醫中心作用，讓中醫藥惠及造福更多國家和人民，為推動共建“一帶一路”高質量發展作出新的貢獻。